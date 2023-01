Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittag seitwärts

Im XETRA-Handel kam die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 82,23 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 81,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 82,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.877 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 39,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,03 EUR. Abschläge von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.092,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 65.118,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple muss iPhones für App Stores von Drittanbietern öffnen - Morgan Stanley-Analyst hält Folgen für begrenzt

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022