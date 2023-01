Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Freitagnachmittag ab

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,9 Prozent auf 81,17 EUR nach. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 80,80 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.976 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 39,93 Prozent niedriger. Bei 80,80 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 0,46 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,72 USD fest.

