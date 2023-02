Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 3,4 Prozent auf 95,84 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 95,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,67 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.573 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 130,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 26,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 20,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,88 USD.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,13 USD im Jahr 2023 aus.

