Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 3,2 Prozent auf 96,03 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 94,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.761 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 26,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 76.048,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

