Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Einbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 96,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 96,26 EUR. Bei 97,10 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.403 Stück gehandelt.

Bei 130,73 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 26,20 Prozent wieder erreichen. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 20,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,88 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

