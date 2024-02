Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 134,16 EUR zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 134,16 EUR. Bei 134,50 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.656 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 5,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 60,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 6,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

