Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 190,05 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 190,05 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 188,72 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 189,43 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.866.144 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,95 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 130,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2024). Mit einem Kursverlust von 31,25 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,519 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 214,14 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,66 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 86,16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 8,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

