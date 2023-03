Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Kursabschlägen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 93,39 USD ab. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 51.438 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 143,75 USD markierte der Titel am 30.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 12,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

