Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 94,98 USD. Bei 94,99 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,07 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.430.166 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 143,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,96 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,15 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Viertes Quartal 2022: Diese US-Aktien befinden sich in Besitz der Schweizer Großbank UBS

In diese US-Aktien hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2022 investiert

Zahlreiche Veränderungen: Diese US-Aktien zählten im vierten Quartal 2022 zum Depot der Commerzbank