Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 88,00 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 87,98 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 88,48 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 10.349 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 130,90 EUR erreichte der Titel am 04.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 32,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 10,26 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,16 USD je Aktie aus.

