Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 133,55 USD.

Um 12:02 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 133,55 USD nach oben. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.596 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 13,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,04 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,79 USD je Aktie.

