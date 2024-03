Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 131,20 USD.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 131,20 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 131,11 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,08 USD. Zuletzt wechselten 5.426.235 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 86.310,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

