Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 122,40 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:21 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 122,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,22 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.474 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 142,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 14,11 Prozent niedriger. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Apple, Spotiy, Google, Meta & Co. betroffen: Was mit dem DMA auf dem Smartphone anders werden soll - und kann

Ed Yardeni erwartet Anstieg des US-Aktienmarkts um 30 Prozent in den nächsten zwei Jahren

Portfolio umgestellt: In diese US-Aktien hat die Commerzbank im 4. Quartal 2023 investiert