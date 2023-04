Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Aufschlag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 104,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 58.751 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,36 USD erreichte der Titel am 07.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 24,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Abschläge von 25,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 76.048,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

