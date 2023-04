Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Donnerstagnachmittag zu

Um 16:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 105,18 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 105,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6.013.780 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,36 USD erreichte der Titel am 07.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,14 USD je Aktie aus.

