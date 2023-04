Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 95,29 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 95,16 EUR. Bei 95,69 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 5.319 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 129,50 EUR markierte der Titel am 07.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 26,42 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,81 EUR am 10.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 19,40 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

