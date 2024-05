Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Montagnachmittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 167,85 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 167,85 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 168,13 USD. Bei 167,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 755.120 Stück.

Am 27.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 174,70 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 104,11 USD fiel das Papier am 06.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,320 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,75 USD.

Am 25.04.2024 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.07.2024 gerechnet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

