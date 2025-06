Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 171,92 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:53 Uhr 2,2 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 172,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.346.512 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 20,43 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 18,26 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,516 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 196,83 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 1,91 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,97 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

