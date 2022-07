Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 06.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 2.186,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 2.186,50 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2.208,00 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 11 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2.699,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 19,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 1.908,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.221,43 USD.

Am 26.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 24,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 26,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.011,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 55.314,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 110,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

