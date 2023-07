Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag ins Minus

Alphabet A (ex Google) im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 111,34 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 111,34 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 111,34 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,00 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.104 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,81 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 28,32 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,40 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

