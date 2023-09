Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 135,58 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 11:57 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 135,58 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.354 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2023 markierte das Papier bei 137,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,34 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,34 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

