Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,5 Prozent auf 135,13 USD ab.

Um 16:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 135,13 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 135,01 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,01 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.197.970 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 137,40 USD markierte der Titel am 02.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

