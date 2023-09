Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 126,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:17 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,7 Prozent auf 126,10 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 126,10 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 126,32 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.379 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2023 bei 127,00 EUR. Gewinne von 0,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 57,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,66 USD im Jahr 2023 aus.

