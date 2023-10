Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 135,25 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 11:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 135,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.895 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,38 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,14 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,67 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

