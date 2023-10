Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 135,27 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 0,1 Prozent auf 135,27 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 136,16 USD. Bei 134,16 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.594.282 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,16 USD erreichte der Titel am 19.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 2,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 38,39 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

