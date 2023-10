Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 128,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 0,1 Prozent auf 128,08 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,36 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,56 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.200 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,40 EUR erreichte der Titel am 18.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,81 Prozent zulegen. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,69 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.604,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

