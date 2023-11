Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Mittag zu

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 129,40 USD zu.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 129,40 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.846 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,13 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 83,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,31 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,06 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

