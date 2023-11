Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 129,28 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 129,28 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 130,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,04 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.755.982 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 141,22 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,24 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 83,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 148,71 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

