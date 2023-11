Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Vormittag

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:21 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 120,52 EUR nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 121,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.859 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 9,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76.693,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

