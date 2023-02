Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag zu

Um 12:22 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 96,55 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 96,90 EUR. Bei 96,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.382 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 130,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 21,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.048,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 75.325,00 USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tech-Experte Scott Galloway: NASDAQ-Wert Tesla-Aktie wird deutlich einbrechen - zugunsten von VW, BMW und Mercedes-Benz

Alphabet-Aktie an der NASDAQ tiefer: Google startet große Offensive für künstliche Intelligenz - Reaktion auf Chatroboter

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar