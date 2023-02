Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Um 04:22 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 96,98 EUR. Bei 97,19 EUR erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,29 EUR. Zuletzt wechselten 42.365 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

