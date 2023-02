Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit einem Wert von 96,21 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,38 EUR aus. Bei 96,21 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 96,29 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 461 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,70 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,39 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2023 auf bis zu 79,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 20,61 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 129,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

