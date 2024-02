Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag kaum bewegt

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 144,05 USD zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr bei 144,05 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wechselten 12.201 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,51 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,79 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Analyst warnt: NASDAQ-Unternehmen Apple hat 2024 mit einem deutlichen Rückgang der iPhone-Verkäufe zu kämpfen

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie im Plus: YouTube streamt täglich eine Milliarde Stunden aufs TV

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus