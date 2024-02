Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag stabil

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 144,22 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 144,22 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 145,00 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 143,93 USD aus. Bei 144,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.553.953 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 153,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2024). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 88,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2023). Mit einem Kursverlust von 38,58 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,79 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

