Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 133,68 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 133,68 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,52 EUR nach. Bei 134,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 3.142 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 142,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 156,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 86.310,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.048,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,79 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

