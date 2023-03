Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagmittag im Plus

Um 12:02 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 95,36 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 19.858 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 33,66 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 14,42 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,63 USD.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75.325,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

