Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Dienstagnachmittag nach

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 94,07 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 94,04 USD nach. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.126.189 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Abschläge von 12,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

