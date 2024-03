Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 131,55 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:02 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 131,55 USD. Bisher wurden heute 29.129 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 16,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,42 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 32,03 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 86.310,00 USD umgesetzt, gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

