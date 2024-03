Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,0 Prozent auf 132,72 USD zu.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 132,72 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 132,85 USD. Mit einem Wert von 132,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.148.270 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,42 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,63 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Am 30.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 86.310,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA & Co. im Fokus: Jamie Dimon zu KI-Boom: "Das ist kein Hype. Das ist real"

Positionen zurechtgestutzt: In diese US-Aktien investierte Zurich Insurance im 4. Quartal 2023

Marktforscher: Huawei-Erfolg in China bremst auch iPhone-Absatz - Apple-Aktie dennoch im Plus