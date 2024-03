Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 119,52 EUR.

Um 09:21 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 119,52 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 119,12 EUR. Bei 120,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 36.508 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 142,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 83,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 30,07 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.310,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 76.048,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

