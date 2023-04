Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Freitagnachmittag Boden gut

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 22:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,8 Prozent auf 108,42 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 109,17 USD. Bei 105,26 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.711.480 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 07.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 139,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,20 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 30,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

