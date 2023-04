Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 22:00 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,8 Prozent auf 108,42 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,17 USD. Bei 105,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 48.711.480 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 139,36 USD markierte der Titel am 07.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 22,20 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 83,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 30,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,00 USD.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 76.048,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD umgesetzt.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Ehemalige Angestellte: Meta, Google & Co. stellten offenbar Tausende für "Fake"-Arbeit an

Analysten: Meta, Google und Snap würden am meisten von TikTok-Bann profitieren

Meta und Google haben angeblich nicht genug Arbeit für ihre Angestellten