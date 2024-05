Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 170,14 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 170,14 USD zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,09 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,44 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.632.052 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 174,70 USD erreichte der Titel am 27.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 2,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2023 auf bis zu 105,16 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,320 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,75 USD aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 80,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

