Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 126,96 USD nach. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 11.120 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2023 markierte das Papier bei 128,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,04 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 34,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,17 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,41 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

