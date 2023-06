Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) fällt am Vormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 118,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 118,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 118,98 EUR. Bisher wurden heute 10.399 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR an. Gewinne von 1,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 49,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,75 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,17 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,41 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

