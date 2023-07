Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ins Plus

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 120,58 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 120,58 USD zu. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 120,73 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 120,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 3.421.023 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.06.2023 bei 129,04 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,88 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,88 USD.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 69.787,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

