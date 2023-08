Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Montagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 129,65 USD zu.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 129,65 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,30 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,17 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 4.072.144 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2023 bei 133,74 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,15 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 55,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

