Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 117,34 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 117,34 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 117,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,82 EUR. Bisher wurden heute 4.939 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,18 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,63 USD.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,21 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 74.604,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,66 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Alphabet-Aktie

NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie verliert leicht: Richter streicht einige Punkte der Wettbewerbsklagen gegen Google

Jim Cramer mahnt zu Geduld: Anleger sollten vor Käufen von Aktien auf Kursrückgang warten