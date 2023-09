Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag nahe Nulllinie

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 134,37 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:57 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 134,37 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.005 Stück gehandelt.

Am 02.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,40 USD an. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 2,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 61,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,63 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 69.685,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

