Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Donnerstagnachmittag nach

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 133,87 USD ab.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 133,87 USD. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 132,95 USD. Bei 133,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.192.578 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2023 auf bis zu 137,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,34 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 37,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 74.604,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.685,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Europäischer Aktienmarkt im Wandel: Diese Branchen könnten sich jetzt lohnen

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie auf Rekordniveau: NVIDIA profitiert von der Ausweitung der Google-KI-Partnerschaft

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie, Meta-Aktie & Co. in Rot: Tech-Riesen müssen strengere Regeln in der EU befolgen